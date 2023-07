Quotazioni dell'senza grandi variazioni sui mercati asiatici. Il lingotto con consegna immediata è il leggero rialzo e passa di mano a 1.923 dollari l'oncia in aumento dello 0,11%. . 4 luglio 2023Seduta inrialzo per l', che avanza a 1.926,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 71,18 dollari per barile. Scende lo spread , ...L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,37%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) ... Inribasso il FTSE Italia Mid Cap ( - 0,32%); con analoga direzione, in rosso il FTSE Italia ...

Oro in lieve rialzo a 1.923 dollari l'oncia - Economia Agenzia ANSA

Quotazioni dell'oro senza grandi variazioni sui mercati asiatici. Il lingotto con consegna immediata è il leggero rialzo e passa di mano a 1.923 dollari l'oncia in aumento dello 0,11%.Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...