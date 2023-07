Oristanio va a giocare | tre squadre sul rientrante all’Inter – SI

Leggi su inter-news

Oristano è rientrato dopo l'esperienza in prestito in Olanda al Volendam. Per l'attaccante ex Primavera ci sarà un nuovo trasferimento: Sportitalia dà le tre che lo vogliono. NUOVA PARTENZA – Gaetano è uno dei tanti giocatori rientrati il 30 giugno per fine prestito. Per lui erano due le stagioni fuori, in Olanda al Volendam assieme a Filip Stankovic. Ora si riaprono le porte di un trasferimento, molto probabilmente in Serie A. Stando a Sportitalia, lo vogliono le neopromosse Cagliari e Frosinone così come la Salernitana. Della questione ha dato qualche conferma anche il suo agente, Giuseppe Riso, dopo l'incontro in sede.