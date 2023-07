(Di martedì 4 luglio 2023) Inviata da Miriana Verardi - Legge di Bilancio, Decreto Milleproroghe, Decreto PA, Decreto PNRR 4... Ora forse l'occasione per l'con il Dl Pa Bis, non solo per ridare dignità a migliaia di lavoratori, a persone ormai stanche dopo un anno passato tra manifestazioni, dirette online, emendamenti stralciati, umori altalenanti, tensioni interne, notti insonni e giornate passate a cercare di capirci qualcosa, a reperire notizie utili, a rivedere video ed interviste di politici, provando a cogliere anche il più piccolo segnale da una loro frase. Ma l'occasione, soprattutto, per dare dignità al personale ATA e alla scuola tutta. L'articolo .

Marcello Pacifico, leader del giovane sindacato, ha sottolineato come la scuola abbia bisogno "di undi personale docente educativo e Ata per attuare il Pnrr, di soluzioni per ......anche risorse del Dipartimento per garantire un fondoper il lavoro straordinario eventuale che dovranno sostenere i Municipi in pieno periodo estivo, con gli uffici già sotto'. ......anche risorse del Dipartimento per garantire un fondoper il lavoro straordinario eventuale che dovranno sostenere i Municipi in pieno periodo estivo, con gli uffici già sotto". ...

Organico aggiuntivo Ata, ultima chiamata. Lettera Orizzonte Scuola

Si è tentato di tutto per poter reperire professionisti per il pronto soccorso dell’ospedale di Terni senza mai trovarli, tutto questo malgrado si siano espletati avvisi di concorso ...Con le domande di assegnazione provvisoria che volgono al termine e le immissioni in ruolo prossime al via, alcuni lettori vogliono comprendere come si incastrano a livello di scelte e di numeri la mo ...