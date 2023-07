OPPO Reno10 5G e Reno10 Pro 5G in Italia con ricche offerte di lancio | ma non senza sorprese

(Di martedì 4 luglio 2023)5G ePro 5G sono ufficiali in: scopriamo specifiche, funzionalità, prezzi, uscita e bonus preordine. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

News Le giostre con intelligenza artificiale di Zamperla crowdfunding News EasyGlamping: una nuova campagna CrowdFundMe NewsSeries: la linea di smartphone sta arrivando in Italia innovazione News Smart Home Vorwerk celebra 140 anni con due novità: Folletto VK7s e Bimby TM6 Sparkling Edizione Limitata News Nilox ...(aggiornamento del 27 giugno 2023, ore 22:00) 2 condivisioni Condividi Tweet Giuseppe Biondo Notizie Relazionate Find N2 Flip Articolo, laSeries, Pad2 e Enco Air3 Pro verranno ...Dopo l'uscita, qualche settimana fa, sul mercato cinese, ora il nuovoarriva anche Italia: sarà presentato ufficialmente il prossimo 4 luglio . Al momento l'azienda cinese ha rivelato solo alcuni dettagli relativi al comparto fotografico ma, dato che lo ...

Oppo Reno10 Pro 5G e Reno10 5G: prezzi, caratteristiche e novità iGizmo.it

OPPO Reno10 Pro 5G e OPPO Reno10 5G sono stati annunciati: vediamo le caratteristiche e i prezzi confermati dall'editore.Il tablet Android con display da 7:5 è pensato per essere sottile e leggero, ma al contempo offrire un'ampia superficie sfruttabile per lo schermo. Acquistandolo in preordine è possibile ottenere un r ...