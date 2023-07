OPPO Reno 10 ufficiale Finalmente un telefono con il 50 mm per i ritratti

6 condivisioni Condividi Tweet Antonio Monaco Notizie RelazionatePad 2 AccessoriAndroid10 e 10 Pro 5G arrivano in Italia: specifiche, prezzi, promo e VIDEO 2 04 Luglio 202310 Pro sarà in bundle conEnco Air 3 Pro ,Band 2 , una cover protettiva , garanzia sullo schermo (6 mesi) in aggiunta a un supporto per l'auto al prezzo di 585,00 al posto di 649,...Come i predecessori, anche i nuovifanno leva su un ottimo rapporto fra prezzo e prestazioni, focalizzando a questo giro l' attenzione sulla fotografia. Il punto di forza di10 e...

OPPO Reno 10 e 10 Pro 5G arrivano in Italia: specifiche, prezzi, promo e VIDEO HDblog

OPPO rinnova la sua lineup di cuffie TWS portando oggi in Italia i nuovi modelli Enco Air3 e Enco Air3 Pro, che offrono agli utenti un design ricercato ed ispirato ai gioielli, con una qualità audio ...OPPO annuncia i nuovi Reno10 5G e Reno10 Pro 5G: più i punti di continuità che quelli di rottura ed eleganza certificata.