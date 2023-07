Opel Astra Electric | comfort e dinamicità a zero emissioni

Leggi su ildenaro

(Di martedì 4 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – La nuovaè ae offre il massimo piacere di guida anche in viaggi a lungo raggio. Secondo la procedura di test WLTP, guidando in maniera tranquilla e rilassata si possono percorrere 418 chilometri senza soste per la ricarica. Il motore elettrico genera 115 kW/156 CV e ben 270 Newton metri di coppia massima. Il basso peso a vuoto di 1.679 chilogrammi rende la vettura ancora più dinamica. Il sistema di frenata rigenerativa garantisce il recupero dell’energia durante la guida. Per rifornireelettrica a batteria, inoltre, è sufficiente un breve “pit stop” presso una colonnina di ricarica.può essere caricata dell’80 per cento in circa 30 ...