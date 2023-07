Ondata di grandine travolge una casa a Como | madre e figlia ricoverate in ipotermia | morto il cane

(Di martedì 4 luglio 2023) Sono state travolte da un’di fango eche ha invaso la loro, sfondando la porta: è quello che è accaduto la scorsa notte a due donne,rispettivamente di 91 e 61 anni, residenti a Senna Comasco. L’incidente è stato provocato dall’intensa grandinata che ha colpito tutta la zona della Brianza Comasca, da Cantù a Inverigo, intorno alle prime ore del mattino di martedì 4 luglio, e che ha causato gravissimi danni, richiedendo molteplici interventi dei vigili del fuoco. Secondo i primi accertamenti, l’abitazione in cui risiedono le due donne si trova al di sotto di una strada dalla quale sarebbe scivolata una grossa massa di ghiaccio, che è finita contro la porta di ingresso dell’abitazione, facendola cedere. Le due donne, che erano a letto, sono state colte all’improvviso ...

Nella tranquilla cittadina di Senna Comasco si è scatenata una violentadi fango e, che ha colpito due donne in modo devastante. Madre e figlia, rispettivamente di ...Madre e figlia di 91 e 62 anni, sono state colte all'improvviso mentre erano a letto dalla valanga di ghiaccio, che ha ucciso il loro cane. È avvenuto dopo l'di maltempo che si è abbattuta sulla zona questa notte dopo le 4. La prognosi per la madre è riservata mentre la figlia si trova in terapia intensivaLe due donne travolte dalla. L'episodio più grave causato da questadi maltempo è stato quello di Senna Comasco. Qui due donne di 96 e 63 anni, madre e figlia, sono state travolte da ...

Madre e figlia travolte da un'ondata di grandine mentre sono a letto ... Open

Violenta grandine travolge una casa in provincia di Como: due donne sono state ricoverate in ospedale per ipotermia ...Milano, 4 lug.(Adnkronos) - Due donne, madre e figlia di 91 e 61 anni, sono state travolte da una ondata di grandine che ha invaso la loro casa, ...