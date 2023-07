Onana | la cifra per cui l’Inter può aprire Valutazione sostituti – SI

(Di martedì 4 luglio 2023)potrebbe accettare l’offerta del Manchester United peranche se più bassa della. Pedullà spiega la situazione e avanza alcuni nomi di probabili. CIFRE – Alfredo Pedullà spiega alcuni numeri inerenti alla trattativa frae il Manchester United per André. Il giornalista, intervenuto a “Sportitalia Mercato” parla anche dei profili più adatti per sostituire il camerunese: «40 milioni di euro più 5 di bonus per Andrénon bastano. Se arrivassero a 45, 48 di base fissa più 5, 6 di bonus, anche sene chiede 60, penso che possa esserci l’apertura. Una fissata tra una quindicina di giorni non di più. C’è tempo per ragionare.pensa a Carnesecchi, Trubin, qualcuno ha proposto ...

I nomi in ballo sonoe Sommer per la porta, mentre in attacco ballano Osimhen , Kolo Muani, ... Leggi Anche Diritti tv, tutto rinviato: si tratta ancora per arrivare allache terrebbe in ...... la cui(tra i 50 e i 60 milioni) necessita però di un'altra cessione importante. Nel qual caso, si tratterebbe di Andréal Manchester United. L'idea, però, è quella di provare a definire ...Ore 14:30 - L'Al Nassr è interessato anche adLo scrive calciomercato.it . Dallo United ... Il 23enne si unisce ai Magpies per unanon specificata e ha raggiunto un accordo fino al 2028. ...

Inter, offerta ufficiale per Onana dallo United: la cifra non basta Calcio in Pillole

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Sono giorni importanti per il futuro di Andrè Onana, tanto che è atteso anche il rilancio del Manchester United: 'Inzaghi, in cuor suo, si augura pure che Andrè Onana resti alla base anche perché perd ...