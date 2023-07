Omicidio Saman | primo sì dei giudici pakistani all’estradizione del padre

(Di martedì 4 luglio 2023) Il magistrato giudicante della Corte distrettuale di Islamabad ha espresso parere favorevoledi Shabbar Abbas, ildi, la 18enne morta a Novellara e che secondo la Procura di Reggio Emilia è stata uccisa dal genitore e da altri quattro familiari. Il magistrato giudicante della Corte distrettuale di Islamabad ha espresso parere favorevoledi Shabbar Abbas Il giudice pakistano, secondo quanto si apprende, ha respinto l’ulteriore istanza di rilascio su cauzione della difesa. Ora Abbas potrà impugnare il documento alla Alta Corte di Islamabad. All’appello però manca ancora il parere più importante: quello del governo, non essendoci accordi bilaterali fra Italia e Pakistan. Ildella giovane uccisa a Novellara potrà appellarsi all’Alta Corte e l’ultima ...

Omicidio di Saman, il giudice pakistano favorevole all'estradizione del padre RaiNews

