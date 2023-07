(Di martedì 4 luglio 2023) (Adnkronos) –diAbbas, ladel Pakistan "ha accettato la richiesta dell'didelShabbar Abbas e negato la libertà su cauzione". A dirlo, secondo quanto anticipato sui social da 'Chi l’ha visto?', l'avvocato Akhtar Mahmood, legale dell'uomo. "Il governo del Pakistan può bloccare la decisione, in base alla sezione 13 dell'Extradition act del 1972", ha aggiunto l'avvocato rispondendo a una domanda dell'inviato del programma. "Quello dellaè un parere tecnico, ora vedremo la decisione dello Stato pakistano. Noi speriamo di vedere Shabbar Abbas, inprima della sentenza". Lo afferma all'Adnkronos l'avvocato Barbara Iannuccelli, legale di parte civile nel processo in corso ...

... legale di parte civile nel processo in corso in Italia per l'di: 'Riguardo ai tempi è difficile fare pronostici, ma speriamo che la decisione del Pakistan sia a breve perché in Italia ..., dal tribunale pakistano l'ok all'estradizione del padre Svolta attesa nel caso dell'diAbbas , la 18enne morta a Novellara e che secondo la Procura di Reggio Emilia è stata uccisa dal genitore e da altri quattro familiari. Il magistrato giudicante della corte ...Lo afferma all'Adnkronos l'avvocato Liberio Cataliotti, difensore di Danish Hasnain, zio die imputato nel processo per l'a Novellara della nipote , commentando l' ok della Corte ...

Omicidio Saman, Corte pakistana favorevole a estradizione del padre in Italia Adnkronos

Il magistrato giudicante della Corte distrettuale di Islamabad, nell'udienza che si è svolta questa mattina, ha espresso parere favorevole all'estradizione di Shabbar Abbas, il ...Il padre di Saman Abbas, la ragazza di 18 anni assassinata a Novellara, potrà essere estradato in Italia. Si attende il parere del Governo.