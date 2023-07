... legale di parte civile nel processo in corso in Italia per l'di: 'Riguardo ai tempi è difficile fare pronostici, ma speriamo che la decisione del Pakistan sia a breve perché in Italia ..., dal tribunale pakistano l'ok all'estradizione del padre Svolta attesa nel caso dell'diAbbas , la 18enne morta a Novellara e che secondo la Procura di Reggio Emilia è stata uccisa dal genitore e da altri quattro familiari. Il magistrato giudicante della corte ...Lo afferma all'Adnkronos l'avvocato Liberio Cataliotti, difensore di Danish Hasnain, zio die imputato nel processo per l'a Novellara della nipote, commentando l'ok della Corte ...

Omicidio Saman, Corte pakistana favorevole a estradizione del padre in Italia Adnkronos

L'avvocato Liberio Cataliotti, difensore di Danish Hasnain: "A questo punto mi stupirei se altrettanto non avvenisse per la moglie" ...Manca un tassello fondamentale all'estradizione del padre di Saman Abbas dal Pakistan: il governo pakistano dovrà pronunciarsi favorevolmente ...