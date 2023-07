Omicidio Saman Abbas | tribunale del Pakistan approva l' estradizione in Italia del padre che la uccise | manca ok del governo

... legale di parte civile nel processo in corso in Italia per l'di: 'Riguardo ai tempi è difficile fare pronostici, ma speriamo che la decisione del Pakistan sia a breve perché in Italia ...diAbbas, la Corte del Pakistan "ha accettato la richiesta dell'Italia di estradizione del padre Shabbar Abbas e negato la libertà su cauzione". A dirlo, secondo quanto anticipato sui ..., dal tribunale pakistano l'ok all'estradizione del padre Svolta attesa nel caso dell'diAbbas , la 18enne morta a Novellara e che secondo la Procura di Reggio Emilia è stata uccisa dal genitore e da altri quattro familiari. Il magistrato giudicante della corte ...

Omicidio Saman, Corte pakistana favorevole a estradizione del padre in Italia Adnkronos

Shabbar Abbas è imputato nel processo in corso a Reggio Emilia per l’omicidio della figlia Saman, assieme allo zio della vittima Danish Hasnain e ai due cugini della 18enne, Ikram Ijaz e Nomanhulaq ...L'avvocato Liberio Cataliotti, difensore di Danish Hasnain: "A questo punto mi stupirei se altrettanto non avvenisse per la moglie" ...