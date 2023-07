Omicidio Primavalle | la zia di Michelle Causo | «Non credo alla storia dei 20 euro | lei prestava soldi agli amici»

(Di martedì 4 luglio 2023) O.D.S. rischia venti anni di carcere per l’diMaria, l’occultamento e il vilipendio del cadavere in un appartamento di via Dusmet a. Il tribunale per minori della Capitale ha, di fatto, recepito l’impianto accusatorio della Procura. Convalidando il fermo e contestando, nel capo di imputazione, anche le due aggravanti che potrebbero portare ad una ulteriore aumento della pena. Le aggravanti sono legate al tentativo di sbarazzarsi del cadavere, infilandolo in una sacca nera dell’immondizia e lasciandolo a poca distanza da un cassonetto dell’immondizia in via Stefano Borgia. Il minore non avrebbe ripulito la scena del crimine. Il sangue era ovunque a cominciare dall’androne del palazzo. Intanto però sul movente crescono i dubbi. I debiti e idi ...

È stata colpita con quasi venti fendenti, sul torace, alle spalle, sul collo, sulla schiena. Addirittura in faccia: una parte delle coltellate che hanno ucciso Michelle Maria Causo, ...Roma,i punti oscuri del delitto di Primavalle. Il tentativo fallito di portarla nel parco "delle coppiette" e tutte quelle telefonate fatte dall'assassino ...