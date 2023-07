Oligarchi russi | sequestrati in Italia beni per 2 miliardi Anche ville e yatch in Toscana

(Di martedì 4 luglio 2023) Dall' inizio della guerra in Ucraina, sono stati congelati, ina 80e bielo. Colpiti 170 rapporti finanziari che possedevano o controllavano. Lo ha riferito il direttore dell'Uif, Enzo Serata nella conferenza stampa di presentazione del rapporto annuale

RUSSIA Nonostante gli sconvolgimenti dell'economia dovuti alla guerra e alle sanzioni, diversihanno guadagnato molti miliardi di dollari, in tutto almeno 16,5 secondo Bloomberg. Tra ...Che sia accidentale o meno, l'uccisione di soldatiimplicava l'adozione di misure immediate e ... cosa che ha fatto parzialmente creare una società più egualitaria, mettendo in riga gli,......alcune delle principali emittenti del Paese - due pubbliche e le altre di proprietà di- ... Anche molti giornalistisono stati costretti a fuggire dal Paese. Tuttavia, alcuni giornalisti ...

Come gli oligarchi russi evitano le sanzioni Riforma.it

L'imprenditore Alisher Usmanov si aggiudica il primo round, la decisione finale spetta alla Corte di Giustizia dell'Ue ...