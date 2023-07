Olevano sul Tusciano | scontro tra bus e moto | un ferito

(Di martedì 4 luglio 2023) Attimi di paura nel pomeriggio di ieri sulla provinciale 29, asul, dove è avvenuto un incidente stradale tra un bus ed una. Come riporta Salerno Today, sembrerebbe che laguidata dall’uomo sia improvvisamente sbandata, finendo la sua corsa contro il pullman. Immediatamente sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato velocemente il centauro presso l’ospedale di Battipaglia. Indagano le forze dell’ordine per chiarire le dinamiche del sinistro. Segui ZON.IT su Google News.

Nell'ambito dell'accordo per il rilancio culturale, turistico e religioso della Grotta dell'Angelo, dimora del Santo Patrono diTusciano, San Michele Arcangelo, la giunta guidata dal sindaco Michele Ciliberti , su proposta dell'assessore Armando Poppiti , con delibera n. 82/2023 ha approvato il progetto ...Un progetto da 5,2 milioni di euro per il rilancio culturale, turistico e religioso della Grotta dell'Angelo, dimora del Santo Patrono diTusciano, San Michele Arcangelo Riconosciuta, nel 1996, come bene di inestimabile valore dal "Word Monuments Found". Il comune, infatti, ha approvato il progetto definitivo che il Parco ...Tempo di Lettura: 3 minuti Un progetto per il rilancio culturale, turistico e religioso della Grotta dell'Angelo, dimora del Santo Patrono diTusciano, San Michele Arcangelo. La giunta guidata dal sindaco Michele Ciliberti, su proposta dell'assessore Armando Poppiti, ha approvato il progetto definitivo da 5,2 milioni di euro che ...

Moto contro bus a Olevano sul Tusciano: grave un 42enne la Città di Salerno

Brutto incidente tra una moto ed un bus, ieri pomeriggio, sulla provinciale 29, a Olevano sul Tusciano: ad avere la peggio, il centauro che è stato condotto dai sanitari presso l'ospedale di Battipagl ...Stampa Nell’ambito dell’accordo per il rilancio culturale, turistico e religioso della Grotta dell’Angelo, dimora del Santo Patrono di Olevano sul Tusciano, San Michele Arcangelo, la giunta guidata da ...