(Di martedì 4 luglio 2023) Sergej Milinkovic - Savic (LaPresse) - Calciomercato.itLa dirigenza e Allegri si aspettano dei segnali concreti da parte del francese e come scrive 'La Gazzetta dello Sport' non è da escludere ...

Per il momento non ci sono stati affondi concreti dall'Arabia, ma di fronte a un'da 25 - 30 milioni di euro all'anno lo scenario potrebbe ribaltarsi. Pogba ritornerebbe così ...È un nome imprescindibile per confermarsi in campionato e poter essere competitivi in Europa, come richiesto dalle ambizioni del presidente' 150 milioniper il nigeriano 'Sono ...L'attesa è finita, Sandro Tonali è ufficialmente un nuovo giocatore del Newcastle. Serviva un'per strappare la bandiera rossonera da San Siro, che sui social ha dato l'arrivederci ai tifosi del Milan con una . Dopo l'eliminazione shock agli Europei in Romania con la ...

Offerta irrinunciabile per Pogba: la Juve ha già trovato il sostituto CalcioMercato.it

Come previsto, il centrale olandese è entrato nel mirino dei grandi club italiani e stranieri. Il club granata ha detto no ma resta in attesa di nuove proposte ...