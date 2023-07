Nuovi treni EAV in arrivo per la tratta Aversa-Piscinola

EAV Srl e il costruttore spagnolo CAF hanno firmato il nuovo e secondo contratto attuativo che prevede la fornitura, per l'azienda di trasporti napoletana, di 6a 6 casse per la metropolitana . Convogli che si aggiungono ai 4 già in costruzione, per un totale di 10, del tutto simili ai 24che il Comune di Napoli ha acquistato per la ...Trenord selezionacapitreno. Le candidature potranno essere inoltrate dalle 15 di oggi, martedì 4 luglio. Così, ... in gennaio arriva il bonus per iin ritardo Lo fa sapere l'azienda in una ...... in qualità di sponsor e, soprattutto con i suoiad alta velocità che collegano Maratea a ... oltre all'offerta turistica balneare all'insegna del relax, offreelementi per una vacanza ...

Metropolitana, Eav ordina sei nuovi treni NapoliToday

Altri sei treni per le linee metropolitane gestite dall’Ente Autonomo Volturno. Firmato tra Eav e il costruttore spagnolo Caf il secondo contratto attuativo relativo alla fornitura di sei nuovi treni ...Dalle 15 di martedì 4 luglio aprono le candidature: Trenord assume, tra gli altri, anche nuovi capotreno. Come presentare le domende ...