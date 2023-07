Nella notte sono infatti avvenute due, una a Philadelphia e l'altra in Texas. In totale sono sette le persone morte e diverse quelle ferite, tra cui anche due bambini. La sparatoria a ......ledi massa siano dovute agli antidepressivi; parteggia per la Russia, perché l'Ucraina guerreggia "per procura" e, quindi, per conto degli Stati Uniti. A pandemia in corso raggiunge...... ha emessolinee guida per gli agenti. L'agenzia statale ha rivisto silenziosamente le regole ... Tutte le, compresa l'uccisione di un giovane padre, rimangono sotto inchiesta. Nessun ...

Nuove sparatorie negli Stati Uniti, morti e feriti in Texas e a ... TGLA7

FILADELFIA – Quattro persone sono state uccise e altre quattro ferite a Filadelfia da un uomo che la notte scorsa ha aperto il fuoco in luoghi diversi della città. Si tratterebbe di una nuova strage d ...Nuova strage negli Stati Uniti: quattro persone sono state uccise e almeno una ventina di persone, tra le quali due bambini, sono state ferite la scorsa notte a Filadelfia. ll presunto responsabile, u ...