Nuoto | Europei juniores 2023 | doppietta d’oro nelle 4×100 sl del day-1 Camozzi e Ragaini impressionano

(Di martedì 4 luglio 2023) Andata in archivio la prima giornata di gare deglidia Belgrado (Serbia). Nella piscina del centro sportivo ‘Milan Gale Muškatirovi?’, l’Italia ha messo in mostra una certa vivacità e riscontri sono stati considerevoli. Il riferimento è ai due ori dellesl donne e uomini con cui la squadra tricolore ha concluso questo day-1. Le ragazze hanno confermato il titolo continentale dell’anno passato a livello giovanile e si sono imposte con il crono di 3:40.60. Sara Curtis (55.35), Marina Cacciapuoti (55.01), Cristiana Stevanato (54.83) e Matilde Biagiotti (55.41) hanno toccato per prime la piastra, mancando di 0.50 il record europeo giovanile della Russia di due anni fa a Roma. Brava Biagiotti a tenere botta al rientro dell’Ungheria (3:41.39), con un’ottima ultima frazione Dora Molnar in 54.84. ...

... vp Sport ha ricordato l'impegno di Sky nel racconto delle tante imprese Azzurre nel volley, nele in tante altre discipline (rugby, golf, atletica, basket) che con vari torneie ...Dal calcio ai motori, dal tennis al basket, ma anche rugby, golf, atletica, volley,e molto ... tra Nations League, mondiali ede ci si avvia verso l'inizio della stagione 2023/2024 con ...Dal calcio ai motori, dal tennis al basket, ma anche rugby, golf, atletica, volley,e molto ... tra Nations League, mondiali ede ci si avvia verso l'inizio della stagione 2023/2024 con ...

LIVE Nuoto, Europei juniores 2023 in DIRETTA: l'Italia punta in alto con Curtis e Vetrano OA Sport

Quando si parla di nuoto femminile in Italia, il nostro pensiero automaticamente ricade sulla “Divina” Federica Pellegrini, che con il suo mito ha tenuto in alto - per quasi due decenni - il Tricolore ...Giorgio Minisini non parteciperà ai Mondiali 2023 di nuoto, che andranno in scena a Fukuoka (Giappone). Le competizioni di nuoto artistico scatteranno il prossimo 14 luglio nella località nipponica, m ...