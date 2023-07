Nuoto artistico | lesione completa del menisco per Giorgio Minisini | salterà i Mondiali di Fukuoka

Leggi su sportface

(Di martedì 4 luglio 2023) Brutta tegola per la spedizione azzurra che si appresta a partire per idiin programma a, in Giappone., campione europeo di entrambe le routine individuali e di coppia artistiche, nonché campione del mondo del duo con Lucrezia Ruggiero, sarà costretto a saltare l’appuntamento iridato a causa di un infortunio. Il 27enne atleta romano si é infortunato durante l’allenamento di lunedì al centro federale di Pietralata, a Roma. La risonanza magnetica ha evidenziato unadelinterno del ginocchio sinistro, già trattato con terapie conservative a seguito di problemi riscontrati dal 2020 in poi, e nei prossimi giornisarà sottoposto ad un intervento chirurgico di ...