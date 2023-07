Nunzia De Girolamo | clamoroso a “Estate in diretta” | cosa è successo con Alberto Matano

(Di martedì 4 luglio 2023) Programmi TV. Lunedì 2 luglio è ufficialmente iniziatoin, conDecome volto femminile al fianco di Gianluca Semprini. La conduttrice ed ex politica campana, terrà compagnia il pubblico su Rai1 per tutti i pomeriggi d’. La Deha rilasciato un intervista al settimanale Telesette, dove ha raccontato il momento esatto in cui ha avuto la certezza di essere lei a nuova conduttrice diin: “Una volta saputo sono andata subito da, era importante ascoltare e capire” Leggi anche:De“boom”, la splendida notizia per lei:sta decidendo la Rai Leggi anche: Alba Parietti, “Non ...

Parte molto bene l'edizione di 'Estate in Diretta' su Rai1. Nel debutto ha, infatti, raccolto il 18,5% di share. Al timoneDee Gianluca Semprini. In termini percentuali, è il miglior debutto di tutte le 12 edizioni estive del programma. Video su questo argomentoDeaggredita in auto: il ...E' andata in onda ieri pomeriggio, lunedì 3 luglio 2023, la prima puntata di Estate in diretta condotta da Gianluca Semprini eDe, dalle 17:10 circa fino all'inizio successivo di Reazione a catena condotto da Marco Liorni intorno alle 18:45 circa. La coppia inedita di conduttori (per lui si tratta di una ...Al momento spuntano i nomi di Monica Giandotti , che ha salutato Agorà ,De, in predicato di condurre un nuovo talk sul modello Funari, e Serena Bortone , che potrebbe anche prendere ...

Rai1, Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini protagonisti de L'Estate in diretta Il Tempo

Parte molto bene l’edizione di "Estate in Diretta" su Rai1. Nel debutto ha, infatti, raccolto il 18,5% di share. Al timone Nunzia De ...Com'è andata la prima puntata della nuova edizione di Estate in diretta nel pomeriggio estivo di Rai1 E' andata in onda ieri pomeriggio, lunedì 3 luglio ...