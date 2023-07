Novi | cade in piscina per recuperare giocattolo | Francesco muore annegato

Inutile l'arrivo dei soccorsi in elicottero: per il piccolo non c'è stato nulla da fare. La tragedia è avvenuta in un'abitazione privata di Sant'Antonio Mercadello nella frazione didi ...commenta Tragedia adi Modena , dove un bimbo di due anni è morto annegato in una piscina montata da pochi giorni ... - - > Leggi Anche Verona,in piscina: muore bimbo di 3 anni - Tragedia ...Leggi anche È di nuovoBeograd - Pro Recco Recco in semifinale, il BresciaLeggi i commenti Nuoto: tutte le notizie 3 giugno - 22:33

Cade nella piscina di casa: bimbo di due anni muore annegato Today.it

Un bambino di soli due anni in provincia di Modena ha perso la vita ieri dopo essere annegato cadendo nella piscina di casa ...Estate 2023 e qualche sagra in meno. Gli spezzini quest’anno non potranno beneficiare, per il momento, di quella dell’acciuga di Cadimare, del vino di Tivegna e del raviolo a Sesta Godano. In forse qu ...