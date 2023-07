Non solo bump paurosi | Logan Paul si sposerà! La proposta… in Italia!

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 4 luglio 2023) Nonostante la sconfitta ed alcuni incredibilimolto rischiosi patiti a Money in the Bank, uno su tutti lo spaventoso Spanish Fly eseguito da Ricochet sullo youtuber, il weekend dinon si è concluso in malo modo. Secondo il noto sito scandalistico TMZ, infatti, dopo il Premium Live Event la Megastar è volata in Italia (in una non meglio specificata località) per trascorrere qualche giorno di riposo insieme alla sua ragazza, la modella Nina Agdal. Che tra poco potremmo definire sua moglie. Sembra infatti cheabbia fatto la proposta alla fidanzata, proprio qui in Italia, poche ore dopo il suo match di Money in the Bank. La coppia, che sta insieme da circa un anno, convoglierà dunque a nozze a breve mentre la prossima apparizione WWE della Megastar sarà lunedì prossimo, a Raw, nello show che ...