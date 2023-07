“Non sarete lasciati soli” Ue impressionata dalla strategia italiana sui migranti

Leggi su iltempo

(Di martedì 4 luglio 2023) È stata una visita accolta in parte con calore e in parte tra le critiche quella del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che si è recato all'hotspot di Lampedusa insieme alla commissaria europea agli Affari Interni Ylva Johansson, che ci ha tenuto a sottolineare, sin da subito, che "nessuno Stato membro dell'Ue deve essere lasciato da solo, l'Unione europea sta già facendo qualcosa e vuole fare di più dal punto di vista finanziario, al più presto possibile. Certamente non è sufficiente, se non supportato da una legislazione europea". Il capo del Viminale ha espresso apprezzamento per "la presenza della commissaria europea Johansson, qui a Lampedusa come una presenza concreta, un segno della volontà dell'Europa di supportare l'Italia". Entrambi hanno visitato il centro di accoglienza, che dal primo di giugno è sotto la gestione della Croce rossa. ...