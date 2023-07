Noleggio - Nuovo record nel 2022 | il valore delle immatricolazioni supera gli 11 | 5 miliardi

Leggi su quattroruote

(Di martedì 4 luglio 2023) Nellea usohannoto gli 11,5di euro, al netto di sconti. Si tratta, secondo un'analisi del Centro Studi Fleet&Mobility, si una "cifra mai toccata prima e superiore del 16% a quella pre-Covid" nonostante i volumi, pari a 378 mila targhe, siano risultati inferiori del 16% rispetto al picco di 460 mila toccato nel 2019. Listini in aumento, sconti in calo. Per il fondatore e direttore del centro studi, Pier Luigi del Viscovo, l'andamento eel mercato del"è stato determinato in gran parte dall'aumento dei listini e dalla riduzione degli sconti. Inoltre, abbiamo rilevato una forte concentrazione didi vetture ibride plug-in, notoriamente molto costose. Da una nostra analisi esclusiva emerge che i ...