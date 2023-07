No | questo non è un furgone della polizia rubato durante le proteste in Francia

(Di martedì 4 luglio 2023) Il 2 luglio 2023 è stata pubblicata su Facebook l’immagine di unfrancese guidato da giovani, alcuni con il volto coperto. Uno di loro è affacciato dal finestrino del passeggero con un’arma in mano, mentre un altro è sopra la cappotta delmentre sventola la bandiera francese. La foto è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «I rivoltosi francesi hannoun». Un contenuto simile è stato pubblicato anche su TikTok. Il riferimento è allein, con scontri e violenze, nate dopo l’uccisione di un ragazzo di 17 anni che era alla guida di un’auto, avvenuta il 27 giugno a Nanterre per mano di un agente di ...

No, questo non è un furgone della polizia rubato durante le proteste ... Facta

