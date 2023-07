No! Queste auto non sono state lanciate da un palazzo durante le proteste in Francia del 2023

Leggi su open.online

(Di martedì 4 luglio 2023) Una pioggia di, letteralmente. È quello che si vede in un video che circola sui social media in questi giorni, che numerosi utenti attribuiscono all’evento del momento: lein. I giovani transalpini sarebbero saliti al parcheggio e avrebbero spinto giù diversemobili in segno di protesta per la morte del giovane Nahel, ucciso da un agente di polizia dopo che il ragazzo non si era fermato a un posto di blocco. Per chi ha fretta: Un video che circola sui social mostra diversecadere, “” da un parcheggio a piani. Numerosi utenti sostengono che si tratti di una delle forme di protesta messe in atto inin questi giorni. In realtà, si tratta di una scena del film Fast & Furious – The Fate of the Furious ...