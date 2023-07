No | la polizia francese non viene attaccata con armi statunitensi provenienti dall’Ucraina

Leggi su facta.news

(Di martedì 4 luglio 2023) Il 2 luglio 2023 è stato pubblicato su Facebook lo screenshot di un presunto articolo in inglese intitolato “French Police are Fired Upon With American Rifles that May Have Come From Ukraine” (in italiano, “Lacon fucili americani che potrebbero provenire”). L’articolo è accompagnato da una foto che mostra due grandi fucili con teleobiettivi. Il riferimento è alle proteste in Francia nate dopo l’uccisione di un ragazzo di 17 anni che era alla guida di un’auto, avvenuta il 27 giugno a Nanterre per mano di un agente didurante un controllo. Si tratta di una notizia infondata che non trova alcun riscontro nei media e in alcun comunicato delle autorità francesi. L’immagine contenente il titolo in inglese e la foto è ...