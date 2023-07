No | in questo stabilimento colombiano le zanzare non vengono modificate geneticamente

Leggi su facta.news

(Di martedì 4 luglio 2023) Il 1° luglio 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook. Nel post è presente lo screenshot di un video in cui si vede un gruppo di edifici dall’alto e la scritta in sovraimpressione «Medellin Colombia». L’immagine è accompagnata dal commento dell’autore del post: «Questa è la fabbrica didi ki ll gate s (sic) in Colombia. È la più grande del mondo. 30 milioni dirilasciate ogni settimana in 11 paesi». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia infondata. Lo screenshot oggetto della nostra analisi riprende la scena iniziale di un video pubblicato il 15 agosto 2022 sul canale YouTube di Bill Gates e sul sito ufficiale del World Mosquito ...