No! Il video di questo cecchino non c’entra niente con le proteste in Francia del 2023

(Di martedì 4 luglio 2023) A Nanterre, alle porte di Parigi, nella mattinata del 27 giugno un poliziotto ha sparato ed ucciso un ragazzo di 17 anni che era alla guida di un’auto. Da allora, le strade dellasono state teatro di violente. Sul web, nel frattempo, ha iniziato a crearsi un filone di disinformazione focalizzato sui disordini in corso. Una delle ultime bufale sull’argomento riguarda la presunta presenza di unsul luogo delle. Per chi ha fretta: Ildi un ragazzo che assume una posa dadall’alto di un tetto viene condiviso e collegato alle recentiche stanno infiammando la. In realtà, la clip risale al marzo. Non ha dunque nulla a che vedere con i disordini scoppiati ...

.... A New York ci sono centomila senzatetto. Sì, avete letto bene, centomila. Cioè, una città ... A scatenare i disordini violenti è stata la diffusione sui social di unche ritrae un agente, la ...A Nanterre, alle porte di Parigi, nella mattinata del 27 giugno un poliziotto ha sparato ed ucciso un ragazzo di 17 anni che era alla guida di un'auto. Da allora, le strade della Francia sono state ......per la nausea Ciò che è successo a bordo della nave è stato svelato grazie ad alcuni, che ... ", non mi serve - ha aggiunto rifiutando un farmaco antinausea - Mi piace così, niente ...

No! Il video di questo cecchino non c'entra niente con le proteste in ... Open

Video, sculture, collage, suono e installazioni. L'artista veneto spiega la genesi della sua mostra Melma, concepita ad hoc per la riapertura del Forte Belvedere di Firenze ...YouTube sta testando una nuova modifica per la piattaforma che potrebbe impedire agli utenti di guardare video in presenza di ad blocker di ogni genere. Il s ...