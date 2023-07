No Borders Music Festival 2023 | video live Jack Johnson e Baustelle

(Di martedì 4 luglio 2023) Ildeidie deiche hanno aperto l’edizionedel Nonella splendida location dei Laghi di Fusine La XXVIII edizione del No, la storica rassegna che coniugaa, natura ed enogastronomia, ha preso il via con i concerti ai Laghi di Fusine die deisabato 1 e domenica 2 luglio. I prossimi appuntamenti saranno sabato 15 con Mannarino, preceduto da LaMante – 16 luglio, LP, preceduta da Emma Nolde – 20 luglio, Skunk Anansie & FVG Orchestra (in versione acustica) – 22 luglio, Mika – 23 luglio; sull’Altopiano del ...

