Niente ‘Vigorito’ per il sannita Maio | dopo la promozione una nuova avventura

(Di martedì 4 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSognava di sfidare il Benevento al “Ciro Vigorito”lain serie C ottenuta con il Pineto. Il futuro calcistico di Francesco, invece, sarà ancora tra i dilettanti. Il bomberil double campionato-coppa Italia centrato con la compagine abruzzese, ha deciso di accettare la corte dello United Riccione. L’attaccante classe 1993,dieci gol e nove assist complessivi con il Pineto, si trasferisce dunque in Emilia-Romagna, dove troverà ad allenarlo Nico Pulzetti, l’ex centrocampista di Bologna e Spezia. E’ stata la stessa società dello United Riccione ad annunciare l’arrivo di. “Giocatore che avrei voluto già lo scorso anno“, sono state le parole del presidente Pasquale Cassese, “sposta in pieno le ...

Non per, gli stessi uomini portarono la Strega in serie B dopo 87 anni. Dagli uomini si crea ... Chi più di loro possono sentire questi colori Il cambiamentoe Carli queste cose le ...Dopo la parentesi con la Juve Stabia, Gigi ha modo di restare in Campania e firmare con il Benevento di. Anche l'esperienza con le Streghe non fu permale con una promozione in Serie ...... mi nascondo dietro la panchina e do due o tre tiri, poi la spezzo così nessuno vede". ... La colpa Oreste, presidente storico e personaggio a cui Auteri era molto legato. Il club passa ...