Niente caccia all' Ucraina | la Nato gela Zelensky | segnale alla Russia

(Di martedì 4 luglio 2023) Doccia fredda per Kiev: l'non riceveràprima che la controffensiva sia conclusa. Ad annunciarlo è stato il contrammiraglio Rob Bauer, a capo della commissione militare della, in un'intervista all'emittente Lbc. «La discussione è importante, ma non sarà risolta nel breve termine per questa controffensiva. Addestrare i piloti, addestrare i tecnici, assicurarsi che ci sia un'organizzazione logistica che possa effettivamente sostenere questi velivoli non sarà possibile durante questa controffensiva» le parole di uno dei membri dei vertici dell'Alleanza atlantica. L'ammiraglio Bauer ha invitato tutti a non sottovalutare la: «Le truppe russe si ricostituiranno. Di conseguenza continueremo a considerarli una seria minaccia. In mare, e soprattutto in aria e nello spazio sono ancora molto, ...

Doccia fredda per Kiev: l'Ucraina non riceverà caccia prima che la controffensiva sia conclusa. Ad annunciarlo è stato il contrammiraglio Rob Bauer, a capo della commissione militare della Nato, in un'intervista all'emittente Lbc. 'La discussione ...

Niente caccia per l'Ucraina finché l'offensiva non sarà conclusa Ticinonline

