(Di martedì 4 luglio 2023)lascia la Nazionale Under 21: il suo destino sembra in linea con quello di chi lo ha preceduto sulla panchina degli azzurrini Chi dopo Paolo? Si è chiusa male l’avventura del Ct21, colpevole di un Europeo molto deludente, ancor più perché le aspettative erano alte e il valore della squadra non sembra così basso. I nomi per la successione sono diversi. Oggi il Corriere dello Sport suggerisce una rosa di nomi: Bollini che ha esordito all’Europeo Under 19 con un divertente 4-0 su Malta, Nunziata, Evani, Corradi e De Rossi. L’ex giocatore romanista ha già fatto parte dello staff di Roberto Mancini e il quotidiano romano ne tratteggia così la candidatura: «Figura di spicco, autorevolezza, esperienza: serve un tecnico federale che accetti il rischio dell’impresa e l’idea di lavorare per il futuro azzurro, non ...

Sono Giochi proibitia cinque cerchi. E con le Under non vinciamo più. L'Italia non porta a ... le Under 19 di Vanoli a Euro 2016 e dinel 2018, sconfitte in finale rispettivamente ...Accordo pieno non c'è, solitamente i contrari sono sempreche non vedono la propria ... La selezione Under 21 guidata in panchina da Paoloe in campo da Sandro Tonali non è riuscita a ...Il destino diera già segnato ma comunque le responsabilità di questo altro fallimento ... Fra i possibili nomi ci sonodi Alberto Bollini, appena entrato nello staff di Mancini, e di ...

Nicolato e quelli prima di lui: la triste parabola dei Ct dell'Under 21 Calcio News 24

Dopo il flop della Nazionale Under 21 agli Europei, il ct Nicolato finisce sotto accusa: l'attacco è durissimo.Armstrong non sa stare fuori dai guai, Gaudenzi rieletto alla conquista dell’Eldorado Arabia; la partita perfetta del lanciatore Domingo German e l’idiozia dei Giochi del doping ...