Neymar | reati ambientali per la mega villa | c’è pure la pista per i kart

(Di martedì 4 luglio 2023) Non è periodo d’oro per, tra guai sportivi, familiari e anche giudiziari emergono dettagli suicommessi Dalladeipassando per altri lussi, la vita del brasiliano… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Adessoha 20 giorni di tempo per impugnare le sanzioni. Fermati i lavori nella proprietà dell'asso verdeoro, dove si stavano costruendo un lago artificiale e una spiaggia. Le autorità hanno ...Le accuse sono diambientali: la deviazione del corso di un fiume, lo sfruttamento di una ... Durante la perquisizionesenior avrebbe opposto resistenza, venendo arrestato, e poi subito ...Altri guai per. Questa volta non c'entrano i tradimenti del campione brasiliano alla fidanzata, ma questioni ben più gravi: la deviazione di un fiume, lo sfruttamento di una ...Il calciatore del Psg è accusato di diverse violazioni: interrotta la costruzione della sua nuova villa in Brasile ...Nella proprietà dell'asso verdeoro 'bloccati' un lago artificiale e una spiaggia.RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) - Ancora guai per Neymar.