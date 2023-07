Neymar nel caos | maxi-multa da oltre 3 milioni di dollori

(Di martedì 4 luglio 2023) Il nome dicontinua a tenere banco e l’ultimo motivo riguarda una situazione delicata fuori dal campo. Il calciatore del Psg si sta riprendendo dall’operazione alla caviglia destra e non gioca da febbraio. Secondo gli aggiornamenti dall’estero un procuratore in Brasile ha comminato una sanzione da 3,3di dollari al calciatore per aver costruito un lago artificiale nella sua villa alla periferia di Rio de Janeiro senza la necessaria licenza ambientale.ha acquistato la villa a Mangaratiba nel 2016: una proprietà di 10.000 metri quadrati con eliporto, spa e palestra. Il consiglio comunale di Mangaratiba, una zona turistica a circa 130 chilometri da Rio dove la stella del Paris Saint-Germain ha la sua villa, ha emesso quattro multe per “decine di infrazioni”, tra le quali “l’esecuzione di lavori soggetti a controllo ...

