Neymar | multa da oltre 3 milioni per il “lago abusivo” nella casa in Brasile

RIO DE JANEIRO -ha ricevuto unada 3,3 milioni di dollari . È la decisione di un procuratore in Brasile, che ha comminato questa sanzione al calciatore per aver costruito un lago artificiale nella sua ...Un procuratore in Brasile ha comminato unada 3.3 milioni di dollari al calciatoreper aver costruito un lago artificiale nella sua villa alla periferia di Rio de Janeiro senza la necessaria licenza ambientale. Si torna a parlare ...Un procuratore in Brasile ha comminato una sanzione da 3,3 milioni di dollari al calciatoreper aver costruito un lago artificiale nella sua villa alla periferia di Rio de Janeiro senza la necessaria licenza ambientale. Il consiglio comunale di Mangaratiba, una zona turistica a circa ...

Neymar nei guai: super multa in Brasile per un lago abusivo Corriere dello Sport

RIO DE JANEIRO – Un procuratore in Brasile ha comminato una sanzione da 3,3 milioni di dollari al calciatore Neymar per aver costruito un lago artificiale nella sua villa alla periferia di Rio de Jane ...Sanzione pesante per l'attaccante del Psg, a causa dei lavori nella sua villa alla periferia di Rio de Janeiro: tutti i dettagli ...