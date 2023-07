Nettuno accoglie 662 allievi vice ispettori per un periodo di formazione

(Di martedì 4 luglio 2023)– Nella mattina del 3 luglio 2023, l’Istituto didella Polizia di Stato diha aperto le sue porte per dare il benvenuto ai frequentatori del 17° corso per gli aspirantidella Polizia di Stato. Sotto la guida del Direttore dell’Istituto, dr. Vincenzo Avallone, e con il supporto del personale permanente, l’Istituto ha accolto i 662 corsisti in modo impeccabile. Questi giovani poliziotti rimarranno afino alla fine del 2024. I corsisti, ufficialmente assunti il 30 giugno 2023 attraverso una procedura online, sono stati accolti da Elvio Vulcano, portavoce nazionale del sindacato LeS (Libertà e Sicurezza Polizia di Stato). Durante un’intervista, Vulcano ha sottolineato l’importanza della ...

