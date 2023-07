Nestlé | 110 anni di eccellenza in Italia | un' impresa che si racconta

Per celebrare il suo° anniversario, il Gruppo, ospita a Roma, presso Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy l'esposizione 'anni di eccellenza in ...Il Gruppo celebra ianni di presenza in Italia con una mostra dedicata ai Baci Perugina e S. Pellegrino Vale 4,2 miliardi di euro il valore condiviso da ...... Amministratore Delegato di Althesys, durante l'incontro che si è tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per celebrare ianni diin Italia. L'analisi evidenzia il ...

Nesté, 110 anni di eccellenza in Italia: un'impresa che si racconta Adnkronos