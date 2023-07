Nella maggioranza resta da sciogliere il nodo delle alleanze in Europa

(Di martedì 4 luglio 2023) AGI - Nuovo botta e risposta tra Antonio Tajani e Matteo Salvini sullein vistaprossime elezioni Europee. Stamani il reggente di Forza Italia, conversando con i cronisti, aveva ribadito quanto già detto un paio di settimane fa in occasione della due giorni romana del Ppe, e cioè che "un'alleanza incon Salvini è assolutamente possibile, dopo le elezioni europee" e che "con Salvini siamo pronti a farein Italia e fuori dall'Italia". "Il problema - ha aggiunto - sono Afd e il partito della signora Le Pen, perchè sono due partiti anti-europeisti. C'è una incompatibilità non solo con Forza Italia ma con la famiglia del Partito popolare europeo". Una messa a punto importante, perchè fatta nel giorno stesso in cui il leader leghista vede (in videoconferenza) Marine Le Pen. Ma ad ...

La Banca dunque,veste di trustee , riunisce ed amministra congiuntamente i fondi dei diversi ... Scendendo però nell'analisi di chi sono i donatori (specie quelli di) e a quali altri ...In tutto ci sono al momento 60 co - proprietari e lasono donne. Lei ha appena ...di successo che si trasferisce temporaneamente a casa di una donna che dovrebbe rappresentare...... cambiare il modo di agire, queste persone non solo non si riconosconoRepubblica e nelle sue ... C'è unasilenziosa che vuol costruire una società migliore, non distruggerla". Nei ...

Caso Santanchè, un ordine del giorno getta scompiglio nella maggioranza RaiNews

Tajani, Alleati con la Lega ma non con Le Pen o con Afd. Salvini ribatte, n Ue casa comune del centrodestra senza veti ...Tajani, leader di Forza Italia, ha chiarito che alle elezioni europee 2024 non ci potrà mai essere un accordo con AfD e Marine Le Pen, compagni di ...