Ne uccide più la penna che la spada | provare | cioè far bene attenzione | per credere

(Di martedì 4 luglio 2023) Ieri, lunedì, la settimana è cominciata con squilli di trombe e rullo di tamburi. Malauguratamente entrambi non di festa, anzi tutt’ altro. Della Francia si deve constatare che la potenza di…fuoco della carica di rabbia esplosa nei giorni scorsi non lascia intravedere nemmeno in lontananza la possibilità di fine. Quindi non si può passare a piè pari su una guerra civile o quasi in piena Europa, con spezzoni incendiari caduti anche al di fuori dei confini, in Belgio e in Svizzera: e si fermasse li! Una forma di malessere, morale e materiale, si sta impossessando, con gradazioni diverse, sempre più di una moltitudine di abitanti di diversi paesi. Come è possibile che ció stia accadendo non è di facile comprensione, ma c’è un aspetto di certo incontrovertibile di questa situazione che non bisogna di sicuro sottovalutare. Si tratta di quella sottile e allo stesso tempo efficace arte della ...