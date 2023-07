Nato | Stoltenberg resta Segretario generale fino al primo ottobre 2024

Jensresterà Segretario generale dellafino al primo ottobre 2024. I paesi dell'Alleanza Atlantica hanno concordato l'estensione del mandato del norvegese, che ne è a capo dal 2014, di un ...... con il 2% del PIL non come tetto che ci sforziamo di raggiungere, ma il come minimo che dobbiamo investire nella nostra difesa', ha affermato di recente il segretario dellaJens. ...Anche per Kiev è "un'ottima notizia la proroga di un anno del mandato dialla", come ha commentato il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba nel suo account Twitter. "I tempi ...

Il mandato di Jens Stoltenberg alla guida della Nato è stato prorogato, un'altra volta RaiNews

Jens Stoltenberg resterà Segretario generale della Nato fino a ottobre 2024. La decisione, che era attesa, è stata confermata dallo stesso Stoltenberg su ...Bruxelles, 4 lug. (askanews) -Jens Stoltenberg resterà Segretario generale della Nato fino al primo ottobre 2024. I paesi dell'Alleanza Atlantica hanno concordato l'estensione del mandato del ...