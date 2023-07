Jens Stoltenberg sarà il segretario generale dellafino al 1 ottobre 2024. Il suo mandato è statodi un anno dall' Alleanza Atlantica e ora dovrà essere approvata dai capi di Stato e di governo al prossimo vertice di Vilnius, in ...... sullo sfondo, le perdite monstre dovute allo stopdella pandemia. Oltre al danno però c'... E, tra il 12 e il 23 giugno, la gigantesca esercitazione aereasui cieli della Germania con l'...Kiev si aspetta che le decisioni del verticedi Vilnius diventino gli antipodi del memorandum ... L'UE ha riassunto di essere pronta a fornire un sostegno militareall'Ucraina 'per tutto ...

Nato, prolungato il mandato di Stoltenberg come segretario TGLA7

Jens Stoltenberg sarà il segretario generale della Nato fino al 1 ottobre 2024. Il suo mandato è stato prolungato di un anno dall' Alleanza Atlantica e ora dovrà essere approvata dai capi di Stato e ...L'ex primo ministro norvegese è alla guida dell'alleanza militare dal 2014 e il suo mandato è stato prorogato tre volte in precedenza, l'ultima nel 2022, quando la Russia ha invaso l'Ucraina – L'attua ...