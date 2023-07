(Di martedì 4 luglio 2023) L'Ucraina nonaerei da combattimento fino a quando lacontro la Russia non sarà terminata, ha detto a Lbc (Leading britain's conversation) l'ammiraglio Rob Baeur, presidente ...

ha detto a Lbc (Leading britain's conversation) l'ammiraglio Rob Baeur, presidente del comitato militare della, spiegando che la questione della fornitura adegli aerei da combattimento "...A detta dei funzionari russi, l'ipotesi disarebbe " una totale assurdità " frutto di una ... Renat Karchaa , in un'affermazione alquanto paradossale ha parlato addirittura di un piano della...Qualcosa di più incredibile del tentato blitz suè avvenuto sotto i nostri occhi increduli, ...'ardente pacifista' - dell'invasione difensiva per scongiurare le mire espansionistiche della.

