Natalia cade nel burrone e muore mentre scatta un selfie sul ' Sentiero degli Dei' | la tragedia davanti al fidanzato

(Di martedì 4 luglio 2023) Una distrazione fatale. Voleva fotografare alcune caprette avvistate lungo il 'Dei' e il bellissimo panorama, ma non si è accorta delche era alle sue spalle. Così,...

Vera aveva 21 anni e aveva appena iniziato l'Accademia di Polizia. 'Sarebbe stata una brava agente', ha detto il padre rilasciando alcune dichiarazioni, 'quella che le è capitata è stata una ...Difficili anche le operazioni di recupero della salma operato da un elicottero dei Vigili del Fuoco col supporto del corpo alpino e speleologico della Regione Campania:era finita nella fitta ...La ragazza, HogstomVera Wihelmina, nata Filandia il 18.04.2002, è precipitata per alcune decine di metri, finendo sulle rocce dello strapiombo sottostante - alto oltre 100 metri - tra la ...

