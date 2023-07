Nasce lo Space Business Catalyst | primo acceleratore industriale del settore spaziale

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 4 luglio 2023) (Adnkronos) –, ildel. Ad annunciarlo è Thales Aleniaspiegando che l'è unico nel suo genere dedicato aldello Spazio e che viene annunciato in concomitanza con l'apertura domani del Congresso del New, a Parigi. La joint venture Thales 67% e Leonardo 33% spiega che loè una novità assoluta ed è stato ideato per esplorare, creare e garantire le condizioni necessarie all'emergere di nuovi attori neldello Spazio, sostenendo lo sviluppo di progetti innovativi. In ...