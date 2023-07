(Di martedì 4 luglio 2023) Sulla porta dello scompartimento delandrebbe appeso un fiocco rosa. Perché quello avvenuto ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, lunedì 3 luglio, adi un convoglio di Trenitalia, società capofila del gruppo Fs è un parto eccezionale. I ferrovieri e le Ferrovie delloItaliane – oggi guidate da Luigi Ferraris – sono, da sempre, come una grande famiglia, ma a volte la norma si trasforma in evento, quando invece che in casa o in ospedale, bambini e bambine decidono di venire alla luce… adel treno. La mamma della bimba, di nazionalità straniera, che viaggiava sul mezzo partito da Roma e, è entrata in travaglio poco dopo la stazione di Genova e la capotreno Loredana Ferreri è stata immediatamente ...

infatti sulla piattaforma CMP, la stessa utilizzata da Jeep Avenger e dal nuovo B - SUV di ... Integrato apoi il caricatore da 11 kW che consente un pieno di energia in meno di 6 ore. Dal ...Un vagone al posto di una sala travaglio, un'ostetrica in videochiamata e il tifo di tutti i passeggeri del treno per la neonata e la neomamma straniera. Fiocco rosa adi un Frecciabianca ieri, partito da Roma con destinazione Torino, tra la sorpresa e la gioia di tutti. Poco dopo la fermata di Genova Principe la donna, in avanzato stato di gravidanza, ha ...... il 22 luglio viaggio adel Treno della Sila e concerti in ferrovia con l'alt folk degli ... progetto artistico dei musicisti/dj Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, la cui ispirazioneda un'...

Nasce a bordo di un Frecciabianca diretto a Torino: "È stato straordinario" - Luce Luce

«Ciao Daniela, sono su un treno e c’è una donna in travaglio, mi aiuti a farla partorire», è iniziata più o meno così la telefonata che ieri ...ARQUATA SCRIVIA - Il treno su cui viaggiava aveva appena superato Genova in direzione Torino: è stato a quel punto che una donna in stato avanzato di gravidanza ha cominciato ad avere delle forti cont ...