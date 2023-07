Napoli | Varriale | “Per Osimhen 200 milioni è la cifra più opportuna”

(Di martedì 4 luglio 2023) La straordinaria stagione che ha visto ilconquistare il titolo di campione d’Italia per la terza volta nella sua storia ha ormai ufficialmente lasciato spazio alla sessione estiva di calciomercato. Protagonista del grande trionfo azzurro è senza dubbio l’attaccante Victor, autore di ben 26 reti in campionato, il quale si appresta a ricoprire un ruolo centrale anche in sede di mercato. A tal proposito il giornalista RAI Enrico, intervenuto a 1 Football Club, ha parlato della valutazione del giocatore nigeriano.deldopo il gol al Verona: “Complicato trovare un sostituto perha detto la sua sul da farsi dinanzi ad una possibile offerta da 150 ...

A '1 Football Club', programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Enrico, giornalista Rai: C'è ancora gioia per il tricolore degli azzurri Ilha vinto Scudetto con discreto anticipo, c'è stato tempo per metabolizzare il successo e le emozioni di una festa ...A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Enrico, giornalista ...Notizie Calcio- "Dopo 8 anni si chiude l'era Giuntoli alla SSC. È stato uno degli artefici dello scudetto e merita la gratitudine dei tifosi azzurri. ...il collega Enrico...

Varriale: "Il Napoli ha perso tanto con questi 2 addii! Su Kim e ... CalcioNapoli24

Ai microfoni di 1 Station Radio, il giornalista sportivo Enrico Varriale si è sbilanciato sul possibile valore di mercato di Osimhen.A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Enrico Varriale, giornalista Rai.