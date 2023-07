Napoli | torna la balneabilità in via Partenope L’assessore | Test positivi Lido Mappatella | acqua eccellente

(Di martedì 4 luglio 2023) Si va verso il ritorno allaper il tratto di mare di via, sul lungomare di, per il quale le analisi dell’Arpac della settimana scorsa avevano rilevato valori oltre i limiti. Lo fa saperealle Infrastrutture, mobilità e protezione civile del Comune diEdoardo Cosenza. Iripetuti domenica su viae Marechiaro, spiega Cosenza, “mi risulta che abbiano avuto esito positivo per la balneazione. Siamo in attesa della comunicazione ufficiale e revocheremo la nonsu viae lo sconsiglio, perché lì non c’era un divieto, a Marechiaro”. Cosenza ha sottolineato che si era trattato “di controlli saltuari andati male su zone dove non ci sono spiagge, come il tratto di ...

NAPOLI – Il mare davanti a via Partenope torna balneabile. Lo stabiliscono i risultati delle nuove analisi svolte dall'Arpa Campania, l'agenzia per l'ambiente regionale. Secondo quanto rivelato da ...