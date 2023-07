Napoli | Spalletti sul suo futuro | ' Si viene attratti da altre cose'

Cristiano Giuntoli è andato via, è andato alla Juve, ma ilnon ha inserito nell'organigramma della stagione 2023 - 2024 cominciata sabato - primo luglio ...famosa cena dell'addio di. Ad ...Lucianoè tornato a parlare dele delle fantastiche sensazioni vissute nella sua esperienza con gli azzurri. L'allenatore toscano ha svelato le emozioni provate con la squadra campana ...9 Certaldo celebra i tre suoi tecnici, che hanno trionfato nello stesso anno. Festa grande in città in un 4 luglio davvero da ricordare. Lucianoha vinto con il, riportando lo scudetto all'ombra del Vesuvio e facendo impazzire un intero popolo. Queste le sue dichiarazioni: 'Ami hanno abituato bene dal punto di vista ...

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, è intervenuto a Sì Cafè. Le sue parole sul canale 60 del digitale terrestre: "Dire che il Napoli partirà favorito ...Luciano Spalletti, nel corso di un evento organizzato in suo onore a Certaldo, ha parlato dell'annata al Napoli: "Mi hanno dato una gioia ...